Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesinde son durum

EMİNÖNÜ-Alibeyköy Tramvay hattı projesi kapsamında haliç sahilini genişletmek için başlatılan denize kazık çakma çalışmaları Balat ve Eyüp sahilinde devam ediyor.

Projeyle ilgili oluşturulan şantiye alanları için Haliç sahilinde bulunan parkların bir bölümü halkın kullanımına kapatıldı. Günde 114 bin yolcu taşınması planlanan 10 kilometrelik hattın 2019 yılında bitirilmesi bekleniyor.

HALİÇ KIYILARINDA ŞANTİYELER KURULDU

İstanbul Boğazı'na birbiri ardına yapılan halk arasında 'kazıklı yol' olarak bilinen yollardan sonra Haliç kıyılarında da hummalı bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi kapsamında Eyüp Sultan Camii önü ve Alibeyköy istikametinde onlarca kazık çakıldı. Öte yandan Balat'ta aynı proje kapsamında yolu genişletmek için sahile kazık çakılmaya başlandı. Çalışmaların şu anda Balat sahilinde bulunan Sveti Stefan Bulgar Kilisesi önünde önünde sürüyor.

PARKLARIN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI

Öte yandan Cibali'den başlayarak Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca uzanan parkların bir bölümü de halkın kullanımına kapatılarak şantiye haline getirildi. Bu parkların çevresi panallerle kapatıldı. Bazı bölümlerde yayaların sahile ulaşması için küçük yaya yolları açıldı.

EMİNÖNÜ'NDEN ALİBEYKÖYE 14 İSTASYON OLACAK

2019 yılında bitirilmesi plalanan yeni tramvay hattı Eminönü otobüs durakları alanından başlayarak Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.

GÜNDE 114 BİN YOLCU TAŞINACAK

Hatta 2'li dizili 30 araç hizmet verirken, günlük 114 bin yolcu taşınması planlanıyor. 14 istasyonu bulunan hatta yolculuk süresi ise bir uçtan diğerine 35 dakika olacak. Yeni metro hattı diğer metro hatları, deniz ulaşımı ve yapılması planlanan Eyüp-Yeşilpınar teleferik hattı ile entegre olacak.

YENİ TRAMVAY HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda

Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu’nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu’nda,

Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda

Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda

Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda

Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’nda entegre oluyor.