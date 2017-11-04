"Emre'yi çok seviyorum ama..."

ANTALYA'da bir gelinlik firmasının düzenlediği defilede podyuma çıkan Çağlı Şikel, eski eşi Emre Altuğ ile yeniden evleneceği iddialarına değinirken, "Emre'yi gerçekten çok seviyorum. Şükürler olsun ki çocuklarımın babası kendisi. Bu büyük bir şans. Fakat bu tekrar bir araya geleceğimiz, evleneceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

Antalya'da bir moda firmasının Kundu oteller bölgesindeki otelde düzenlediği moda günlerinde mankenler podyuma çıktı. Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç ve Günay Musayeva'nın yanı sıra 20 manken, 2018 kreasyonu gelinlikleri tanıttı. Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın gerçekleştirdiği defile ekran podyumun önünde yapıldı. Mankenlerin yürüdüğü sırada beyaz perdeye yansıtılan görüntüler ilgi çekti. Avrupa ve Arap ülkeleri başta olmak üzere Türkiye içindeki satış noktalarında gelinlikleri son alıcıyla buluşturduklarını belirten firma sahibi Süleyman Deli, "Her yıl yeni çizim gelinliklerimizi hazırlayıp sektöre sunuyoruz. Üç gün süresince bayilerimiz burada gelinlikleri inceleme fırsatı yakaladı" dedi.

"PODYUMLARI BIRAKMAM"

Defile öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan manken Çağla Şikel ise mankenliği bırakmanın bir yaşı olduğuna inanmadığını söyledi. "Bu kadar sevilirken, kendime bu kadar iyi bakıyorken, iyi görünüyorken, hala bir talep varken ve el üstünde tutuluyorken bırakmayı düşünmüyorum" diyen Şikel, "Podyuma çok çıkamıyorum. Dizi çekimlerim var, Youtube kanalım var. Bunlarla da ilgilenmek zorundayım. Seçici davranıyorum" dedi.

"EMRE ALTUĞ İLE YENİDEN EVLENECEK" İDDİALARI

Eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'la yeniden evlenecekler yönündeki iddialara da yanıt veren Çağla Şikel, şunları kaydetti:

"İnsanlar bizi beraber görmek isteyebilirler ama bizde öyle bir şey yok. Bu nedenle her seferinde söylüyorum ki, insanların kafasında soru işareti kalmasın. Biz çok iyi geçinen iki anne babayız. Sevgili anlamında, karı koca anlamında yollarımızı ayırmış olsak bile çocuklarımız için görüşüyor ve sohbet ediyoruz. Bu tekrar bir araya geleceğiz anlamında olmuyor. Bizim böyle bir düşüncemiz, fikrimiz asla yok. Emre'yi gerçekten çok seviyorum. Çok çok iyi bir insan, şükürler olsun ki, çocuklarımın babası kendisi. Bu büyük bir şans. Fakat bu tekrar bir araya geleceğimiz, evleneceğimiz anlamına gelmiyor."

"EVLİLİK NASİP- KISMET İŞİ"

Defilede Çağla Şikel ile aynı podyumu paylaşan Özge Ulusoy da evliliğin nasip kısmet işi olduğunu söyledi. Gelinlik giyerken heyecanlanmadığını, alıştığını anlatan Ulusoy, "Bizim aile geleneklerimizde evlen baskısı yok. Ben evliliğin nasip kısmet işi olduğuna inanıyorum. Acele etmiyorum" diye konuştu.

Mankenler, defile ardından sevenleriyle selfie yaptı.