En değerli hediye: Kitap

Türkiye'ye kitap okumayı sevdirmek üzere yola çıkan D&R, Nisan sonuna kadar seçili kitaplarda 9,90 TL ve 3 al 2 öde kampanyaları ile "Kitap Hediye Günü"ne destek oluyor.

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve kitap okuma oranına dikkat çekmek amacıyla D&R, Herkese Kitap Vakfı ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin desteğiyle nisan ayının üçüncü Pazar günü 'Kitap Hediye Günü' olarak kutlanıyor.

Bu sene 9 Nisan'da kutlanan 'Kitap Hediye Günü'ne D&R da destek oluyor.

9 Nisan'da yani bugün "Benden Sana" diyerek tanıdığınız ya da tanımadığınız birine kitap hediye etmeyi unutmayın!