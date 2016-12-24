Endüstride Paratoner ve Topraklama

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen endüstri sektörü beraberinde ilintili olduğu tüm sektörlerin de gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Özellikle yapı sektöründe hemen hemen tüm inşaatlarda artık vazgeçilmezlerden olan ve kanuni olarak zorunlu hale getirilen topraklama sistemleri, yaşamsal güvenliğin sağlanması adına da önem taşıyor.



Bunun yanında topraklama ve paratoner sistemlere verilen önem de gün geçtikçe bir hayli artıyor. Özellikle yağışlı bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu oluşması muhtemel ağır ekonomik zararlar ve can kayıplarının önlenmesi adına gereklilik olan paratoner sistemlerin kurulması son derece önem taşıyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler dizisi olası kötü senaryolarla kıyaslandığında ise oldukça düşük maliyetli olarak nitelendiriliyor.



Devlet destekli olarak gerek mevzuat gerekse zorunluluk olarak yapılması istenen bir takım işlemler arasında yer alan topraklama ve paratoner sistemlerin kurulması ise başta yüksek bina ve endüstriyel pek çok alanda kullanılıyor.



Firma sahibi ve yöneticileri ile yapı denetçileri tarafından özellikle üzerinde durulması gereken konular arasında oldukça önemli sırada olan yukarıda saydığımız işlemler ALTEKSAN Mühendislik tarafından uzman ve tecrübeli mühendisler tarafından gerçekleştiriliyor.



Topraklama ve paratoner sistemler hakkında sormak istediklerini ve merak ettikleriniz için firmayla iletişime geçtiğinizde ilgili teknik personel size sorunuzla ilgili olarak nasıl bir süreç izlemeniz gerektiği hususunda bilgilendirme sağlıyor. Ayrıca yapmanız gereken işlemleri de size bildiren alanında uzman personel bu aşamadan sonra tüm işlemler hakkında detaylı olarak aydınlatıyor.



Sormak ve bilgi almak istediğiniz konular için firmanın internet adresini ziyaret ederek iletişim bilgilerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.



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