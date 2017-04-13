Erdoğan canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Tv ve TGRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlarda her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Şanlıurfa'da bu defa çok daha farklı bir meydanda miting yaptık. Milletimizin bir karar, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık milletimiz işi benimsemiş.

Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Parlamento içinden seçilerek gelmedim, halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldim ve partiden ayrıldım. Yeni dönemde ne oluyor? Yeni dönemde parti genel başkanlığından istifa etmene gerek yok, yani Gazi Mustafa Kemal nasıl partisinin genel başkanı olarak kalmış aynı zamanda cumhurbaşkanı olabilmişse yeni dönemde de bu olabilecek. O dönemde olabilmişse İnönü döneminde de olabilmişse şimdi de olabilir."

(Halk oylaması anketleri) Kamuoyu araştırmalarına bakınca 'evet'te çok ciddi tırmanma söz konusu, tabii 'hayır'la ilgili inişin olduğunu görüyoruz. 'Evet'e olan ilgi, alaka gayet iyi konumda.