Erdoğan CNN International'e konuştu; ''1-0 ya da 5-0 fark etmez''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'a konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın referandum sonucu nedeniyle kendisini tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmeden olumlu sinyaller aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin müttefik iki ülke olarak birçok sorunu çözebileceğini ifade etti. Erdoğan, referandumu sonuçlarını da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır. 14 15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye birşey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum' diye konuştu.