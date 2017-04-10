Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bindirdi; ''Sen nasıl bir adamsın''

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, “Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır? FETÖ'nün katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol. ‘Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor’ diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü, diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen toplu açlış programına katılmak üzere Çorum’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abide Kavşağı’nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Tören alanının çevresi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişleri ve Türk Bayrakları ile süslendi. Burada konuşma yapan Erdoğan, Çorum’un Cumhurbaşkanılğı seçimlerinde kendisine yüzde 64 oy verdiğini belirterek teşekkür etti. 16 Nisan'da referandumda evet oylarında rekor beklediğini ifade eden Erdoğan, "16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiyorum; İskilip, Alaca ve Osmancık İlçeleri’mize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar İlçeleri’mize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir” diye konuştu.

ÇORUMUN KAHRAMAN EVLATLARI DESTAN YAZDI

Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınamayacağını dile getiren Erdoğan, “Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren illerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugün de Çorumlu yiğitler, kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir” diye konuştu.

SEN NİYE KAÇIP GİTTİN?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında bir şeyler söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ'nün gazetelerinde ‘Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım’ diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; ‘Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim’ diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya. Neden kaçtın. Bu iş kürekle değil yürekle olur. ‘Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım’ diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat o kadar sıkıştırdılar ki onu, son gün geliyorum dedi. Sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benim de yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. Bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ dediğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

“Kardeşlerim bunun bu yaptığı ilk değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanlara giriyor. Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. İnsanda 249 şehide karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda tanklara göğsünü siper edenlere karşı saygı olur. Bak Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla birlikte F16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy'de oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğlene doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETO'nun safsatalarına borozanlık yapmak mıdır? FETO'nun katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol! ‘Cumhurbaşkanı Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor’ diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar.”

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)