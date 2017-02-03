Erdoğan Merkel'e bu uçağı soracak

ALMANYA ile Türkiye arasında PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye yönelik hareketlilikle ilgili görüntülerin verilmediği iddiasıyla yaşanan gerginliğe neden olan Alman Tornadolar, 2015'den bu yana keşif uçuşu yapıyor.

Almanya Federal Meclisi'nden çıkan tezkerenin ardından 10 Aralık 2015'te Schleswig Holstein eyaletindeki Jagel Üssü'nden yola çıkan Tornado keşif uçakları, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelmişti. Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan İncirlik Üssü'nde konuşlanan Alman uçakları, DEAŞ'a karşı mücadelede keşif uçuşları yapıyor. Halen İncirlik Üssü'nde keşif uçuşu yapabilen Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçağı ile 200 asker bulunuyor.

Ayrıca Almanya, İncirlik'te konuşlu Tornadolar için uçak pisti askerler için de karargâh kurulmasına talep etmişti.

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)