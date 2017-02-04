Erdoğan: ''Obama yapamadı biz yaptık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: "Belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir projeydi bu. Arkadaşlarımla hep bunu hasbıhalini yapardık. Şimdi Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz iş. Amacımız şehir hastanelerinin tamamını 2020 yılına kadar hizmete almaktır. Ana muhalefetin başındaki zatın SSK’nın başında olduğu zamanları hatırlıyorum. Hastanelere sağlam girip girip hasta çıkıyordunuz.

OBAMA ÖRNEĞİ

Bu hastane kuyrukçu sisteme son veren bir hastanedir. Birileri bu atılan adımların farkında olmayabilir. Varsın olmasın. Biz şu anda görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Gelirken konutları görüyorsunuz değil mi. Niye? Benim vatandaşım modern konutlar içinde insanca yaşamanın erdemine erişsin. ABD’de Obama bizim sağlık sistemimizin çok küçük bir modelini hayata geçirmek istedi başaramadı. Ama biz başardık.

'EVET Mİ HAYIR MI?'

İnsanı yaşat ki devleti yaşat anlayışıyla hareket ederek sağlık alanında da böyle bir sistemi inşa ettik. Yaşı özellikle şöyle 40'ın üzerinde olanlar o dönemin hastanelerini, kıt imkanları iyi biliyor. Soruyorum. O sisteme evet mi hayır mı. Bu sisteme evet mi hayır mı. Olay bu kadar basit. Hey gidi günler. Hastane bulsanız doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Doktor bulsanız ilaç bulamazsınız. İlaç bulsanız para bulamazdınız. Sağlam girenin hasta çıktığı bir düzen vardı.

'KARIŞTIRIYORSUNUZ'

O sağlık düzenine evet mi hayır. (Alandan evet sesleri yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek 'Karıştırıyorsunuz' dedi) Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenler gitsinler şimdi hastaneleri ziyaret etsinler. Şimdi hedef Türkiye'yi inşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Ve en müreffeh ülkeler arasına sokmak hedefimize 2023 yılına kadar ulaşmakta kararlıyız.

MİLLET DE MAŞALLAH EVET DİYOR

Kararlı mıyız? (Alandan evet sesleri yükselince) E siz evet demişsiniz zaten. Parlamento evet dedi, millet de maşallah evet diyor.

Aslında sizlerle biraz dertleşmek isterim. Duyuyorsunuz işte Başbakan da ifade etti. İşte İstanbulumuzda yaşadıklarımız. Marmaray'ı duydunuz değil mi? Ardından Avrasya Tüneli'ni açtık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık duydunuz değil mi? İnşallah şimdi de Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak. Ve inşallah yakın bir zamanda Çukurova Havalimanı'nın da açılışını 2018'de yapacağız. Millet de maşallah "Evet" diyor. Bugün açılışını yapacağımız yatırımlar arasında eğitim var, sağlık var, modern Türkiye var, TOKİ'nin inşasını tamamladığı konutlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 100 milyon liralık Anamur Köprüsü'nün altında kalan yerleşim yerlerini yeniden inşa etti."

Hürriyet