Erdoğan'a referandum tebrikleri

REFERANDUMUN resmi sonuçlarını açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerin gelmeye devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini ilettiğini açıkladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderdikleri yazılı mesajlarla tebriklerini ilettikleri kaydedildi. Liderlerin, 16 Nisan'daki halk oylamasının 'Evet'in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladıkları, milletten onay alan Anayasa değişikliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diledikleri ifade edildi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes El Abde'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik telgrafı çektiği öğrenildi.