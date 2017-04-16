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Erdoğan'a tebrik telefonları

Referandumda Anayasa değişikliğinin sandıkta da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.

Erdoğana tebrik telefonları
16 Nisan 2017 Pazar 22:12 tarihinde eklendi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumda 'Evet' zaferinden dolayı tebrik ettikleri bildirildi. Katar Emiri Şeyh Temim ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diledikleri kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider olmuştu. HAMAS'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de, oyların sayılma sürecini bu akşam Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden isimler arasında yer aldığı öğrenildi.