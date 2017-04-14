Erdoğan'dan Bahçeli'ye; ''Sen bana bak''

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danışmanımın bir açıklaması olmuş. Almışlar onu çarpıtmışlar ki danışmanım sonra düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok" ifadelerini Kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber, Beyaz TV ve TV Net ortak canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında eyalet sistemine yönelik şu ifadeler yer aldı: " Danışmanımın bir açıklaması olmuş. Almışlar onu çarpıtmışlar ki danışmanım sonra düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok. Bir defa Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karşısında ilk defa ben dururum dedim. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Değişiklik yapılan konu bir yönetim sisteminin gelmesidir."

" TÜRKİYE'Yİ SABOTE EDEBİLECEK CÜMLELERİ KULLANMASINI ANLAMAKTA ZORLANIYORUM "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'nın eyalet sistemiyle ilgili sözlerine yönelik bir televizyon kanalında şöyle konuştu: "Eyalet sistemi diyen danışman olamaz. Bu sabotajdır. Benim danışmanım eyalet sistemi dese görevden alırım. Eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyorsa ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor kabulleniyorsa, o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşünceleri olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım. Cumhurbaşkanı'na bunu benim iletmeme de gerek yok. Her şeyi yakinen takip eden bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan var. Geçmişte Kayseri'de bir belediye başkanlığı yapmış, başka bir özelliği de olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleleri kullanmasını anlamakta zorlanıyorum ben. Ve bunu da kabul etmiyorum. "

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)