Erdoğan'dan olimpiyat müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olacağını açıkladı.

Erdoğan, bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. 2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyen çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, KIŞ OLİMPİYATLARI'NA ADAY OLACAK

Mitingde konuşan Erdoğan, Erzurum'a Kış Olimpiyatları'nın yakışacağına işaret ederek, Erzincan ve Kars ile birlikte bu organizasyona 2026 için aday olmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu;

"Soğuk demişken, Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır. Üniversite Oyunları'nı yaptık ve açılışında buradaydım. Erzurum ve Kars'ı da yanımıza alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur? 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Doğunun incisi Erzurum. Buradan dünyaya bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz."