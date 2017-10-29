Erdoğan'dan teşkilata uyarı; ''Onları dışlamayın''

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Erdoğan, muhalefetin siyaseti okuyamadığını söyledi. Erdoğan, partililere şu önemli uyarılarda bulundu: “İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili kimse olumsuz konuşmasın. Bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar.