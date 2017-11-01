Erdoğan'dan Tezcan'a tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında, Tekirdağ'daki konuşması nedeniyle 50 bin liralık tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada, "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de. Değerli arkadaşlar bakın Türkiye aşağı yukarı 40 gündür bir şantaj ve tehdit siyasetine teslim olmuş durumda. Şantaj ve tehdidi yapan kim? Devletin en tepesini işgal eden kişi, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. O makamdan şantaj ve tehditte bulunuyor. Kime, önce kendi belediye başkanlarına" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Hakimliği'ne verilen dilekçede, Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadelerin Cumhurbaşkanına yönelik yeni bir kampanyanın parçası olduğu, bunun münferit bir hadise olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ'nün öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "diktatör" algısı oluşturulmak maksadıyla içerde ve dışarıda yaygın bir kampanyanın başlatıldığını vurgulanan dilekçede, "Şüphelinin mensubu olduğu parti de genel başkan düzeyinde bu kampanyayı sahiplenmiş ve Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör algısı oluşturmak için yoğun bir çaba sarf etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında 'diktatör devrildi' algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu çerçevede şüphelinin şikayet konusu açıklamalarını Cumhurbaşkanımıza yönelik olası bir planlamanın bir parçası olarak değerlendirmek yerinde olacaktır" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Dilekçede, "Arz olunan ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde 50 bin TL manevi tazminatın, haksız fiil tarihi olan 30.10.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygıyla arz ve talep ederiz" denildi.