Erdoğan'ın davetine eli dolu gidecek

RİZE’nin İkizdere İlçesi'nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’ya davet edilen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, eli dolu gidecek. Hamdu Sena, Erdoğan'a yaylada ürettikleri organik tereyağı hediye götürecek.

İkizdere'ye10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in Ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya davet edilmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Okul çıkışı ve hafta sonları hayvancılıkla uğraşan ailesine yardımcı olan Hamdu Sena Bilgin, babası ile birlikte gideceği Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye olarak yaylada ürettikleri organik tereyağı götürecek.

'BU TEREYAĞI ONA YAKIŞIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Hamdu Sena, tereyağı götüreceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yaylalarına yol yapılması ve hayvanlara eziyet edenlerin daha ağır cezalar almasını isteyeceğini söyledi. Hamdu Sena, “Cumhurbaşkanımıza tereyağı, minzi ve bal götüreceğim. Özellikle organik ve doğal kendi üretimimiz tereyağımız ona yakışır” dedi.

'HERKES HAYVANLARA İYİ DAVRANSIN'

Hayvanları çok sevdiğini anlatan Hamdu Sena, “Keçi ve ineklerim var. Yaylamızda maalesef yol olmadığı için gezemeyen yavru keçileri sırtıma alarak taşıyorum. 4 kilometre yolu yaklaşık 4-5 saat yürüdükten sonra yaylaya ulaşıyoruz. Yaylada sabah uyanınca inekleri çıkartıp sağıyoruz. Otlatıyoruz, doyurunca yine içeri koyuyoruz. Küçüklükten beri hayvanlarla beraberim ve elimde büyüdüler. O yüzden onları çok seviyorum” diyerek herkesin hayvanlara iyi davranmasını istedi. Hamdu Sena okuyup veteriner olmayı çok istediğini belirterek bir hayalinin de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmak olduğunu söyledi.

HAMDU SENA'YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU

Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.Hamdu Sena’nın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.