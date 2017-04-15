Erdoğan'ın talimatıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde 'böcek' arandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen Perşembe günü Ordu'daki mitinginin ardından korumalarına talimat vererek, Ak Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde dinleme cihazı arandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ziyaretini iptal ederek Ordu Valiliği’ne giden Erdoğan, buradan helikopterle Giresun’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradaki programı sonrası Ordu- Giresun Havalimanı’ndan Ankara’ya giderken Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde 'böcek' araması yapılması talimatını verdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen boşaltılan Büyükşehir Belediyesi binasında, Ankara'dan gelen 6 kişilik ekip arama yaptı.

BAŞKAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yerel basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine makamında basın toplantısı düzenledi. Belediyede 'böcek' arandığını doğrulayan Başkan Enver Yılmaz, herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız helikopterle Giresun’a gitti. Giresun dönüşünde Vali Bey ve il protokolüyle uğurlama amaçlı havalimanına gittik. Malum Cumhurbaşkanlığı korumalarının hassasiyet gösterdiği alanlar var. Çok dar çerçeveli bir uğurlama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o esnada bizzat bana, daha sonra il valimize ve Cumhuriyet Başsavcımıza, Büyükşehir Belediyesi’nde bir araştırma yapılması, dinleme cihazı ve böcek olma ihtimaline binaen bir arama yapılması hususunda talimatlandırma yaptı. Televizyonun sökülmesi orada bir aparatın böcek olarak değerlendirilebileceğini ve büyükşehir belediye başkanıa dinlenme yapıldığı şeklinde bir kanaat oluştu. Cumhurbaşkanlığı korumaları İl Emniyet Müdürlüğü’ne bu konuyla ilgili resmi süreci devrettiler.”

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞGÜZARLIĞI

Orndu Emniyet Müdürlüğü'nün, itiraz etmelerine rağmen bina boşaltmasını eleştiren Başkan Yılmaz, “Belediyenin etrafı komple sarılmak suretiyle, milletvekillerimiz ve genel sekreterimiz de dahil olmak üzere binaya sokulmamak suretiyle, olayı çok farklı noktalara getirdiler. Ankara’dan gelen ekip gece 03.30’da buraya geldi. Böcek olarak adlandırılan aletin televizyon kumandasının aparatı olduğu ortaya çıktı. Başta İl Emniyet Müdürü’nün sürece ilişkin tüm polis teşkilatını buraya yığması, etrafı çevirmesi ve tüm binayı boşaltması, milletvekilleri, çalışanlarımızın da binaya girmesinde zorluk çıkarmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Arama olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile de görüştüklerini anlatan Başkan Yılmaz, “Emniyet Müdürü ile havalimanında görüştüm. Kendisine, kendi uslubumca ‘bu işin sizin de içinde olduğunuz bir komplo’ yapıldığını yüzüne bizzat söyledim” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, arama yapılan gece Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak‘ın silah çektiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.