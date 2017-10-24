Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. PKK'lı teröristin, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı belirlendi.

Dereli İlçesi'nde, dün saat 15.25 sıralarında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kulakkaya Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı.

Yapılan araştırmada, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın, geçen 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka İlçesi'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde PKK'lı teröristin yakalanmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine Jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir"

PKK'LI TERÖRİSTİN YAKALANMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram’ kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa 'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

PKK'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Şehit Eren Bülbül'ün 'kara lastik' ayakkabısı müzede

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün 'kara lastik' ayakkabıları, Bolu'nun Gerede İlçesi'ndeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan müzede, başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış kişilerin ayakkabıları sergileniyor. Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, eski milli kaleci Rüştü Reçber, merhum şarkıcı Ahmet Kaya, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, merhum sinema sanatçısı Oya Aydoğan, cinayete kurban giden sunucu Vatan Şaşmaz, şarkıcı Atiye, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gibi birçok ünlü ismin yanı sıra şarkıcı sanatçı ve önemli iş adamlarının ayakkabılarının bulunduğu müzede, bazı ünlü isimlerin yazdığı notlar da yer alıyor.

Müzeye son olarak, geçen ağustos ayında jandarma ekiplerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün 'kara lastik' ayakkabıları konuldu. Ağabeyi Arif Bülbül tarafından bağışlanan şehit Eren Bülbül'ün ayakkabıları, müzede camekân bölüme konularak sergileniyor.

AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale, şehit Eren Bülbül’ün ayakkabılarını da müzeye kazandırdıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Sosyal medyada müze adına bir sayfa vardı. Ben oraya 'Acaba rahmetli Eren Bülbül’ün de ayakkabısını müzeye koyabilir miyiz?' diye yazmıştım. O sırada liseden bir arkadaşım Trabzon'da tatildeymiş. 'Hocam ben elimden geleni yapmaya çalışırım, ayakkabıyı size temin etmeye çalışırım' dedi. 15 gün sonra da Eren Bülbül'ün ağabeyi ile görüşerek elden teslim aldı. Bana da kargo yoluyla gönderdi. Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor."