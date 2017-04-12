Erkal'ı eve götüren valenin ifadesi alındı

MALTEPE'de evinin asansör girişinde baygın halde bulunarak hastanede tedavi altına alınan şarkıcı İbrahim Erkal’ı olay gecesi evine getiren valenin polis tarafından ifadesi alındı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Vale’nin “İbrahim abi, yemekten sonra kalktı. Onu kendi aracıyla evine kadar bıraktım. Kapıya kadar götürme teklifimi kabul etmedi.” dedi. Ünlü sanatçının tedavisinin hastanede sürüyor.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin girişinde asansörün önünde baygın bir halde bulunmuştu. Oturduğu sitenin güvenlik görevlileri tarafından bulanan İbrahim Erkal, önce Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim hastanesine ardından da Beşiktaş'ta özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili yapılan polis soruşturmasında İbrahim Erkal’ı olay gecesi evinin önüne bırakan bir valenin “bilgi sahibi” olarak ifadesi alındığı öğrenildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren valenin İbrahim Erkal’ı yemek için geldiği çalıştığı restorandan evine kadar getirdiğini belirterek “İbrahim abiyi evine kadar getirdim. Otoparka arabasını park ettikten sonra bana gidebileceğimi söyledi. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi, söyledi. Ben de oradan ayrılıp, çalıştığım iş yerine döndüm” dedi.