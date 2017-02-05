Erman Toroğlu, Kalkavan'a ''art niyetli''dedi

Eski hakem Erman Toroğlu, canlı yayın sırasında Başakşehir - Galatasaray maçını yorumlarken, tartışmalı pozisyonlar hakkında da konuştu

Erman Toroğlu, Başakşehir'in ilk golüyle ilgili olarak "Edin Visca'nın pozisyonu ofsayt. Ama hakem bir şey yapamaz, yardımcının hatası var burada. Mete Kalkavan'a yardımcısının pozisyonun ofsayt olduğunu söylemesi gerekirdi. dedi. Emre Belözoğlu ile Josue arasındaki pozisyonu da yorumlayan Erman Toroğlu, "Emre Belözoğlu'nun pozisyonu çok net kırmızı kart. Burada da yardımcı daha yakın, Emre 1 dirsek atıyor, yetmiyor bir tane daha atıyor. Hakem ikisini de görmüyor güya. Burada art niyet var." dedi.