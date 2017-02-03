Eş cinayeti sanığı cezai ehliyet için üç hafta gözlem altında tutulacak

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, boşandıktan sonra barıştığı 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Eda Okutgen'i bıçaklayıp öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum olan 43 yaşındaki Uğur B., kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından tekrar yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için üç hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altında tutulup, rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 30 Kasım 2014'te, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur B.'den, bir yıl önce, şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Eda Okutgen ve Uğur B., tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur B. ile kavga edince evden ayrıldı. Uğur B., apartman çıkışında yakaladığı Eda Okutgen'i defalarca bıçakladı. Okutgen hastanede hayatını kaybederken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur B. tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarınca da görüntülendi. Cumhuriyet Savcısı Çetin Yağlı, sanık Uğur B. hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme heyeti, sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın avukatı kararı temyiz etti.

Temyiz istemini inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın, avukatının talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne gönderilerek yeni rapor alınması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Bozma gerekçesinde, sanığın cezai ehliyetinini tam olduğuna ilişkin Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 3 Mart 2015 tarihinde verdiği rapor dosyada bulunmasına karşın, avukatının sunduğu dilekçelerin ekindeki tıbbi evraklar dikkate alındığında, cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt oluştuğu vurgulandı. Bu yüzden İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne gönderilerek cezai ehliyeti konusunda rapor aldırılması gerektiği belirtildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün tekrar görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Uğur B., avukatı Murat Eskici, Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen, avukatları Sevil Altun ile ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcisi Sanem Deniz Kural ve davaya müdahillekleri bugün kabul edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı. Sanık Uğur B., ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Bandırma L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Yaşar Özyavuz, sanık Uğur B.'ye, Yargıtay'ın bozma kararına karşı ne diyeceğini sordu. Uğur B., "Bozma ilamına uyulmasını talep ediyorum. Bir diyeceğim yoktur. 2003 yılından beri pskiyatri tedavisi görüyorum. Şu an sağlık durumum da burada çok iyi değil. 2003 yılında kuyumculuk işimin bozulması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadım. Beş yıl kadar ilaç tedavisi gördüm. Daha sonra yine benzer sıkıntılarla çeşitli hastanelerde ayakta psikiyatri tedavisi gördüm. Herhangi bir akıl hastanesinde bir tedavim olmadı. Cezai ehliyetim konusunda raporumun alınmasını istiyorum" dedi. Sanık avukatı da bozmaya uyulmasını, bu konuda rapor alınmasını istedi.

Ölen Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen ise "Ben sanığın kendisini suçtan kurtarmak amacıyla akıl hastalığı yönünde savunma yaptığını düşünüyorum. Yargıtay bozma ilamına katılmıyorum. Eski kararda direnilsin" dedi. Okutgen ailesinin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Temsilcisi Sanem Deniz Kural da eski kararda direnilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz, Yargıtay'ın bozma ilamı gereği, sanık Uğur B.'nin cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak, öncelikle Gözlem İhtisas Dairesi'nde üç haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınmasına, ardından 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan suç tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması için yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.

Duruşma sonrası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri, ölen Eda Okutgen'in yakınları ile birlikte basın açıklaması yaptı. Elerinde Okutgen'in fotoğraf bulunan dernek üyeleri adına konuşan Sanem Deniz Kural, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.