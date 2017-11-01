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Eski ilçe başkanından 6 gündür haber alınamıyor

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'nı devreden Zafer Kılıç'tan 6 gündür haber alınamıyor. İşadamı Zafer Kılıç'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Eski ilçe başkanından 6 gündür haber alınamıyor
01 Kasım 2017 Çarşamba 21:12 tarihinde eklendi.
KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'nı devreden Zafer Kılıç'tan 6 gündür haber alınamıyor. İşadamı Zafer Kılıç'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
 
 
 
Ak Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmadı. Cuma günü işleri nedeniyle Ankara'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.