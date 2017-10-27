Eski Türkiye Güzelinden kötü haber

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1976'dan 1978 yılına kadar modellik kariyerini sürdürdü. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde altı yıl İngilizce, Fransızca, Almanca ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. Manolya Onur, Süha Özgermi'nin eski karısıdır .

Manolya Onur 1955 doğumludur. 1975’de yapılan yarışmada Türkiye 2. Güzeli seçilmiştir. 1994 yılında Abdülmecid’in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Jah ile velilik yapıp 1994 yılında boşanmıştır. 25 yaşındaki prenses Nilüfer Jah’ın annesidir. Manolya Onur eski eşine açtığı tazminat davasından 2006 yılında 5 milyon dolar almaya hak kazanmış fakat paranın hepsini tahsil edememiştir.

Manolya Onur, evliliği boyunca Hindistan ve Avustralya'da yaşadı. Kızları Nilufer (Princess Niloufer) 1991'de doğdu. Boşanmadan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Manolya o zamandan beri İstanbul'da yaşıyordu ve Osteoporoz Hasta Cemiyeti gibi hayır kurumları için çalıştı.