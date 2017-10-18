Euro ve dolarda son durum!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının faiz artışı yanlısı olabileceğine ilişkin haberlerle küresel piyasalarda yükselen dolar, yeniden 3.67, euro 4.32 liranın üzerinde hareket ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Fed Başkan Janet Yellen ile Perşembe günü yapacağı görüşme öncesinde, dolar 3.6947 liraya kadar çıktıktan sonra 3.67 - 3.68 lira aralığına dönerken, euro da 4.32 lira sınırında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda doların tırmanışının yanında hisse senedi borsaları da yükseldi ve ABD Dow Jones Endeksi dün tarihinde ilk kez 23 bin puana çıktı ve günü 22 bin 997 puandan kapattı.

Hisse senetlerinde küresel tırmanışın etkisiyle dünü yüzde 0.49 artışla 106 bin 991 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni güne de yüzde 0.46 yükselişle 107 bin 485 puandan başladı.

Doların makus talihi değişiyor mu?

İş Yatırım'ın "Doların makus talihi değişiyor mu?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "John Taylor’un başkanlık yarışında burun farkıyla öne geçmesi piyasalardaki hareketliliği artırdı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Taylor modelinin uygulanması durumunda Fed faizlerinin önümüzdeki senelerde yüzde 3’ün üzerine yükselebileceği endişesi ile dolar yükselirken, gelişmekte olan ülke varlıkları değer kaybetti.

"Taylor’un son yayınladığı makale ve yaptığı konuşmalar eskisine göre daha az şahin bir tablo çiziyor. Bununla birlikte 2018 ve 2019’da toplamda 50 baz puan faiz artışı fiyatlayan piyasalar kadar güvercin değil. Taylor’un başkanlığında bir Fed doların makus talihini değiştirebilir.

"Doların güçlendiği bir senaryoda kısa vadede gelişmekte olan varlıklarda satış baskısı artabilir. Ancak küresel büyümenin güçlendiği bir ortamda gelişmekte olan piyasalarda orta vadede yukarı yönlü trendin devam edeceğine inanıyoruz.

"Güçlü şirket karlarını satın alan Borsa İstanbul dün gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgasına rağmen dün yükselişini sürdürdü.

"ABD vadelileri ve Türk lirasının sabah ilk işlemlerdeki seyri Borsa İstanbul’un güne hafif yükselerek başlayacağını gösteriyor. ABD heyeti ile vize krizi üzerine yapılacak görüşmeler ve Fed bahislerinde Taylor’un performansına göre piyasalarda oynaklık artabilir."