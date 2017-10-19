Euro ve doların ateşi düşmüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Fed Başkan Janet Yellen ile bugün yapacağı görüşme öncesinde, dolar 3.6947 liraya kadar çıktıktan sonra 3.67 - 3.68 lira aralığına dönerken, euro da 4.33 liranın üzerinde hareket ediyor.

Hisse senetlerinde küresel tırmanışın etkisiyle dünü yüzde 0.06 ile hafif düşüşle 106 bin 926 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni güne de yüzde 0.45 yükselişle 107 bin 404 puandan başladı.

"Üçüncü çeyrek karları Borsa İstanbul’u yeni zirvelere taşımak için yeterli mi?"

İş Yatırım'ın, "Üçüncü çeyrek karları Borsa İstanbul’u yeni zirvelere taşımak için yeterli mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Fed bahisleri dolayısıyla oynaklıkta görülen artış sonrası dolar kazancının bir kısmını geri verirken gelişmiş ülke borsaları yukarı yönlü seyrini koruyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Üçüncü çeyrek karlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf gelecek olması nedeniyle Wall Street’teki yükseliş bir parça hız kesti.

"Ancak dördüncü çeyrek beklentilerinin güçlü olması ve vergi reformu beklentisi yükselişi desteklemeye devam ediyor.

"Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle gelişmekte olan ülke varlıkları değer kaybetmeye devam ediyor.

"Ancak açıklanan ekonomik veriler ve şirket karları gelişmekte olan ekonomilerde güçlü büyümenin sürdüğüne işaret ediyor.

"Türkiye piyasaları ABD krizi ile güçlü üçüncü çeyrek karları arasında sıkışmış durumda. ABD vize krizi konusunda çelişkili bir haber akışı görüyoruz.

"Türkiye tarafından yapılan açıklamalar çözüm konusunda yol alındığını vurguluyor. ABD tarafı ise vize kararını kolaylaştırmak için bekledikleri adımların henüz atılmadığını söylüyor.

"Pazarlıklar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor."