Evlendikten 5 yıl sonra gelen mutluluk

FETHİYE'de 5 yıl önce evlenen yürüme engelli 33 yaşındaki İskender Büyükkaratekeli ile 31 yaşındaki Hatice Büyükkaratekeli çiftinin, ekonomik sorunlar nedeniyle giyemedikleri gelinlik ve damatlık hayalini, fotoğrafçı Fatih Yılmaz gerçekleştirdi.

İskender Büyükkaratekeli, 1990 yılında kaza sonucu av tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle, yürüme yetisini yitirince tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 2012 yılı Nisan ayında ortak arkadaşı aracılığıyla Hatice Acar ile tanışan Büyükkaratekeli, engeli bulunmayan genç kadına aşık olup, evlenme teklif etti. Aşkı engel tanımayan Acar da, ailesinin karşı çıkmasına rağmen teklifi kabul edince, çift aynı yılın haziran ayında nikah masasına oturdu. Ailelerinden habersiz hayatlarını birleştiren çift, para sıkıntısı nedeniyle düğün yapamadı. Gelinlik ve damatlık giymek içlerinde ukde kalan çift, Taşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları dairede birlikte yaşamaya başladı. Tek geçim kaynakları İskender Büyükkaratekeli'nin aylık 800 lira engelli maaşı olan çiftin gelinlik ve damatlık giyme hayalleri ise evliliklerinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bir türlü gerçekleşmedi.

ENGELLİLERİN FOTOĞRAFINI ÜCRETSİZ ÇEKME KARARI ALDI

Fethiye'de çektiği düğün fotoğrafları ile ünlenen fotoğrafçı Fatih Yılmaz'ın 2017 yılında engelli çiftlerin düğün fotoğraflarını ücretsiz çekme kararı alması, Büyükkaratekeli çifti için sevinç kaynağı oldu. Yılmaz, çiftin üye olduğu Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bozbaş'tan gelen talebi kabul edip, çekim için hazırlıklara başladı.

AŞKLARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Gelinlik, damatlık ve kuaför ihtiyaçları Fethiye'deki işyerleri tarafından ücretsiz karşılanan çift, Günlüklü Koyu'nda objektif karşısına geçti. Çift beyaz gelinlik ve damatlıklarıyla, Yılmaz ve fotoğrafçı eşi Şükran Yılmaz'a poz verdi. Çift samimi pozlarıyla aşlarını ölümsüzleştirdi. 2 saatlik çekimin ardından ortaya çıkan birbirinden güzel fotoğrafların albüm şeklinde çifte teslim edileceği kaydedildi.

"GELİNLİK VE DAMATLIK GİYEMEDİK"

Çekim sonunda kaçarak evlendiklerini anlatan Hatice Büyükkaratekeli, düğün yapamadıkları için gelinlik ve damatlık giyemediklerini söyledi. Gelinlik damatlıkla fotoğraf çekinmenin her çiftin hayali olduğunu belirten Büyükkaratekeli, Yılmaz çiftine yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkür etti. Daha önce hiç yaşamadıkları bir duyguyu tattıklarını anlatan İskender Büyükkaratekeli de emeği geçenlere teşekkür etti. Damatlığı giyince çok heyecanlandığını aktaran Büyükkaratekeli, "Anlatması çok güç duygular yaşıyorum. Daha önce damatlık giyememiştim. Gerçekten heyecan verici" dedi.

"LEYLA İLE MECNUN'U KARŞIMIZDA GÖRDÜK"

Para veya başka olumsuzluklar nedeniyle düğün fotoğrafı çektiremeyen çiftlere el uzatmak istediklerini anlatan Fatih Yılmaz ise ilk çekimlerini Hatice-İskender çifti ile gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ortada büyük bir aşk olduğunu, eşi ve kendisinin sadece bu aşkı resmettiğini vurgulayan Yılmaz, "Normal çekimlerimizden alamadığımız bir hazzı aldık. Masallarda anlatılan Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin hikayelerini karşımızda gördük. Bütün engelleri aşmışlar. Önlerinde sadece aşkları var" diye konuştu.

Engelli çiftlerden fotoğraf çekimi için talep gelmeye devam ettiğini anlatan Yılmaz, sıraya koyarak engeli olan tüm çiftleri fotoğraflamaya devam edeceklerini belirtti. Eşi ile birlikte fotoğraflarını çeken Şükran Yılmaz da çekim sırasında duygulu anlar geçirdiğini anlattı. Hatice Büyükkaratekeli'nin eşine karşı çok vefalı ve ilgili olduğuna dikkati çeken Yılmaz, talepler doğrultusunda çekimlere devam edeceklerini ekledi.

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla) (DHA)