Yaşam Haberleri Evlerinden 1 hafta sonra tünel kazıp çıktılar

Evlerinden 1 hafta sonra tünel kazıp çıktılar

BİNGÖL’ün Karlıova İlçesi’nde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından insanlar kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu.

Evlerinden 1 hafta sonra tünel kazıp çıktılar
03 Şubat 2017 Cuma 14:27 tarihinde eklendi.

BİNGÖL’ün Karlıova İlçesi’nde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından insanlar kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldır böyle bir kar görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.


DHA
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