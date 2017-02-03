Evlerinden 1 hafta sonra tünel kazıp çıktılar

BİNGÖL’ün Karlıova İlçesi’nde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından insanlar kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldır böyle bir kar görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.