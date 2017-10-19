Evliliklerine karşı çıkan sevgilisinin babasını öldürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ilişkilerine karşı çıktığı iddiasıyla kadın arkadaşının babası 57 yaşındaki İksan Sahran'ı başına demir su borusu ile vurarak öldürmekten aranan 34 yaşındaki bahçıvan Hayati K., olaydan 2 gün sonra saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Yalıkavak Mahalesi'ndeki bir sitede bahçıvanlık yapan Hayati K., beş yıl önce 13 yaşında bir kız çocuğu olan ve eşinden boşandığı öğrenilen 34 yaşındaki Hanım.S. ile tanıştı. İkili zamanla arkadaşlaklarını geliştirerek ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre, Hanım S.'nin babası emekli işçi İksan Sahran, bu birlikteliğe başından itibaren karşı çıktı. Sahran, Hayati K.'den kızından ayrılmasını istedi. Hayati K., bir süre önce işinden izin aldı. İzni beş gün önce biten Hayati K., genç kadının babasıyla konuşmaya karar verdi. Geçen 16 Ekim'de, İksan Sahran'ın kızı Hanım S. ile yaşadığı Gökçebel Mevkisi'ndeki eve giden Hayati K., niyetinin ciddi olduğunu belirterek kızıyla evlenmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İksan Sahran, Hayati K.'yi evinden kovup, dışarı çıkarmak isteyince kavga çıktı. Arbede sırasında Hayati K., eline geçirdiği demir su borusu ile sevgilisinin gözü önünde İksan Sahran'n başına vurup kaçtı. Evli ve 2 çocuk babası Sahran'ın, kızının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahran, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan Hayati K.'yi bugün saklandığı Küdür Yarımadası'ndaki bir sitede yakaladı. Gözaltına alınan Hayati K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Hanım S.'yi çok sevdim. Evlenmek istiyordum. Bundan daha normal ne olabilir ki ? Ancak, babası karşı çıkıp, beni çıldırtma noktasına getirdi. Olay günü de niyetimin ciddi olduğunu anlatmaya gitmiştim ama hakaret edip, tekme, tokat saldırıp, beni dışarı atmak isteyince kendimi kaybettim. Çok üzgün ve pişmanım" dediği öğrenildi. Hayati K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.