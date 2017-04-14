'Eyaletmiş, federasyonmuş hiçbiri gündemimizde yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan, Davutoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü camiine geçerek cuma namazını kıldı. Erdoğan, camiye giriş ve çıkışında yoğun ilgiyla karşılandı. Cami çıkışında kendisini bekleyen halkı selamlayan Erdoğan, kalabalığın yanına gidip bir süre sohbet etti. Bir kişi de Erdoğan'a, fotoğrafının olduğunu bir tablo hediye etti. Erdoğan daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitinge geçti.

Burada ilk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vali Yakup Canbolat, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutolu, kürsiye çıkıp konuşma yaptı.

DAVUTOĞLU: MİLLETİMİZ HER ZAMAN DOĞRU KARAR VERMİŞTİR

Davutoğlu, konuşmasında meclisten geçen yeni anayasa değişiklik paketinin 16 Nisan'da referanduma sunulacağını belirterek, 'Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır' dedi. Davutoğlu, '17 Nisan sabahı, dirliğimizi, beraberliği tahkim etme günüdür. 17 Nisan'da Türkiye'nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın. Kimse kaos ve kriz beklentisine girmesin. Beklenti içinde olanları da dünyaya dar ederiz' diye konuştu. Ardından Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yayınlandı.

ERDOĞAN;'BİLMEZSEN HADDİNİ, PATLATIRLAR ENSENİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon kanalında 'evet' oyu kullanacaklara yönelik sözlere tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

'CHP’nin Konya milletvekilinin neler söylediğini duydunuz değil mi? Neymiş, ‘evet’ verenleri İzmir’den denize dökeceklermiş. Samsun’dan gireceklermiş, Sivas Amasya, Sakarya, ey gafil, seni Samsun’a sokmazlar. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu ülkeyi ne zannettin, bu milleti ne zannettin. Bunca yıl Konya’nın suyunu içmiş, ekmeğini yemiş birisi, nasıl olur da böyle zırvalar, bilemiyorum. Eminim Konyalı bu densize haddini pazar günü verecek. Tabi onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir."

ÖZÜ ÇÜRÜK OLAN BİZE YARAMAZ

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, 'Bu zihniyete ilk dersi pazar günü sandıkta vereceğinize inanıyorum. Bu parti eski ve yeni genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Ne diyor Konyalı aşıklar biliyor musunuz? Hakkı bilmeyen can, hakka varamaz. Özü çürük olan bize yaramaz. Bunca cehaleti gözün göremez, ilim irfanla dolup taşmadıkça. Milletimizin, özü çürük olanlarla işi olmaz. Konyalının ise hiç olamaz. Bunların derdi büyük. Türkiye’deki yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hem göbeğini kaşıyan adam diyerek bidon kafalı diyerek, makarnacı diyerek bu millete hareket edip, hem de bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olma devri bitiyor. Bunlar ondan çıldırıyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, güneş otelde şurada burada, medya patronlarının yanlarındaki pazarlıkla değil, sandıkta doğrudan kurulacak. Kararı siz vereceksiniz' diye konuştu.

"EYALET GÜNDEMİMİZDE YOKTUR"

Erdoğan, referandumdan sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarını da açıklık getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

'Birkaç gündür bir dedikodu aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye’nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş, hiç biri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle Anadolu’daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devleti Osmanlı ile ve şartların en zor döneminde kurduğumuz cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz ve iftihar ediyoruz. Bizi sen, sevgisiz, susuz, havsız ve vatansız bırakma Allah’ım. Böyle dua ediyoruz.'

ERDOĞAN, AGİT'E, "SEN KİMSİN YAV"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) eleştirdi. AGİT'in, referandumda 'evet' çıkmasından kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz Avrupa'nın AGİT örgütü var. Bu daha çok seçimlerin yapıldığı ülkelere, temsilcilerden gönderiler heyetler. Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiye'de 'evet' çıkarsa, burada bir çok sıkıntıların olduğu anlamına gelirmiş. Sen kimsin yav. Önce haddini bil haddini. Senin böyle bir görevin yok. 'Evet' çıkarsa ne olur, 'hayır' çıkarsa ne olur? Sen bunu konuşamazsın. Her yerde 'evet' varmış, 'hayır' yokmuş. Onu sen bu noktada çalışmayan partinin yetkilileriyle konuş. Böyle bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet 'evetiyle' görevini yapacaktır. Eskiler ne diyor? Aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletir. Biz dertliyiz, hem de aşığız. Onun için biz pazar akşamı itibariyle bu işi milletçe bitireceğiz. Davamız bir, aşkımız sonsuz. Aşkımız millet, derdimiz millet. Onun için gece, gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan,14 yıl boyunca hizmet yapmak istedikleri sırada CHP'nin sürekli engel olmaya çalıştığını ve mahkeme mahkeme dolaştıklarını, sabah ve akşam gensoru vererek, hükümeti iş yapamaz hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, 16 Nisan'ın Türkiye için yeni bir fırsat olduğunu belirterek,"Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz" dedi.

LOKANTALARLA CUMHURBAŞKANI'NIN İŞİ YOK

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasayla Cumhurbaşkanı'nın muhtarlıkları ve lokantaları kapatabileceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı'nın lokantalarla işinin olmadığını, o işin belediyelerin işi olduğunu söyledi.

"BÜTÜN SİLAHLARINI YA GÖMECEKLER, YA YOK OLACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör olaylarına değinerek, terörün sıfırlanacağını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça, arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Ülkemiz üzerinde hesabı olan güçlerin, maşalığını soyunan tüm terör örgütlerin başlarını ezmek üzerimize vaciptir. PKK, PYD, DEAŞ. Bunlar adeta parasını verenin istedikleri gibi kullandıkları birer kiralık katiller sürüsüne dönüşmüş durumdadır. DEAŞ'ın İslam’dan uzaktan yakından alakası olabilir mi? Bu bölgemizde yıllardır neredeyse sadece Müslümanları öldüren, diğer yerlerde ise sadece masumları katletmek dışında bir vasfı olmayan örgüttür. FETÖ derseniz, Pensilvanya, şarlatanın emriyle, kendi ülkesine, kendi milletine silah çeken her türlü kötülü eden bir ihanet çetesidir."

İDAM KONUSU

Alandakilerin 'İdam' diye bağırması üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, şimdi bak bu talebiniz var ya, pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. Asıl kararı siz vereceksiniz siz. Pazardan sonra bu parlamentoya gelecek. Parlamento da, Kılıçdaroğlu diyor ki, ben evet derim. Sayın Bahçeli 'evet' diyeceğini açıkladı, sayın Yıldırım da aynı kanaatte. Parlamentodan geçti geçti. Bana gelecek. Ben bunu onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir. Ha geçmedi, bu defa ben inanıyorum ki AK Parti ve MHP aynen burada olduğu gibi yine bir gensoru, bu gensoruyla da yine millete geliriz. Kararı da millet verir" dedi.

"CAMİLERİMİZİ KAPATAMIYACAK SINIZ"

Erdoğan, "Biz 80 milyon tek milletiz. Bizi bölemiyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Camilerimizi kapatamıyacaklar. Ey CHP, o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya'da bile mescidlerimizi ahıra çevirdiniz. Biz sizin geçmişini iyi biliriz" dedi.

"KANDİL'DE 'HAYIR' DİYENLERİN PAÇAVRALARINA BİZDEN PRİM YOK"

Erdoğan, "Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Öyle o Kandil'deki 'hayır' diyenlerin paçavralarına bizden pirim yok. 780 milyon kilometrekare ile tek vatan, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti"dedi.

Erdoğan, mitingin ardından Konya Valiliğini ziyaret etti.