!f İstanbul için film başvuruları başladı

İSTANBUL'da 15-25 Şubat 2018, Ankara ve İzmir’de 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali için film başvuruları başladı. 2017-2018 yapımı kurmaca uzun, belgesel ve kısa filmlerin kabul edileceği festival için son başvuru tarihi 1 Aralık Cuma günü olarak belirlendi. Başvurular, festivalin web sitesinden yapılacak.

TÜRKIYE’NIN “KEŞ!F” YÖNETMENI BELIRLENECEK

Türkiye’den başvuracak kurmaca uzun filmler arasından bir film, Keş!f Uluslararası Yarışma’da jüri önüne çıkacak. !f İstanbul’un 11 yıl önce başlattığı, dünyadan ve Türkiye’den genç yetenekleri keşfettiği yarışmasına ilk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenler katılabilecek. Uluslararası jürinin “sinemada cesur hikaye anlatımı ve biçimsel arayış” kriterlerini gözeterek değerlendirdiği filmlerden birinin yönetmeni festivalin sonunda “Yılın En İlham Verici Yönetmeni” seçilecek ve 10 bin dolar değerindeki !f Keş!f Ödülü’nün sahibi olacak.

AŞK&BAŞKA BIR DÜNYA’DA BELGESELLER YARIŞACAK

!f İstanbul’un bir diğer yarışması Aşk&Başka Bir Dünya’da ise yılın en dikkat çekici belgeselleri yarışacak ve jüri “Yılın En Yaratıcı Müdahalesi”ni seçecek. Bugüne dek Bejan Matur, Pınar Selek, Şener Özmen ve Ece Temelkuran gibi yazar, düşünür ve sanatçıların jüri üyesi olduğu yarışmada Türkiye’den bir film seçilecek ve filmler 10.000 dolar değerindeki Aşk&Başka Bir Dünya Ödülü için yarışacak.

“TÜRKİYE’DEN KISALAR”A KISITLAMA YOK

!f İstanbul’un “Türkiye’den Kısalar” bölümü ise yönetmen ve yapımcıların yanı sıra kısa film izleyicilerinin önerileriyle hazırlanacak. “Türkiye’den Kısalar”a yapılacak öneriler için tür, konu, teknik ve süre gibi kısıtlamalar aranmayacak, Türk yönetmenlerin hareketli görüntüyle ürettikleri 2017 yapımı eserler öneri olarak sunulabilecek. Bu öneriler arasından !f İstanbul’un tematik seçkiler halinde derleyerek programlayacağı “Türkiye’den Kısalar” seçkileri İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli festival sinemaları ve mekanlarında ücretsiz olarak !f izleyicilerine sunulacak ve 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılacak gösterimlerde izleyicinin seçeceği bir kısa filmin yönetmeni uluslararası bir festivale izleyici olarak katılmaya hak kazanacak.