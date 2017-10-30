Fener alayında 600 metrelik Türk Bayrağı

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 600 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Yürüyüş sonunda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Kemer Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Belediye önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren fener alayına Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayı kapsamında Kaymakam Feslihan ve Başkan Gül’ün de tutarak yürüdüğü 600 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Fener alayının sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi yapıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, değerlerin unutulmaması gerektiğini, özellikle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Gül, “Hep beraber haykıracağız bugün Kemer’den, ‘İşte Cumhuriyet yıkılmadı, işte cumhuriyet çocukları burada’ diye. Biliyorsunuz bugün birçok yerde yağmur yağıyor diye etkinlikler iptal edildi. Yağmur da yağsa, sağanak da olsa, dolu da yağsa, fırtına da olsa kutlayacağız. Ömürboyu ıslanmaktansa bir defa ıslanırız” dedi.

Başkan Gül’ün konuşmasının ardından sahneye sanatçı Edip Akbayram çıktı. Sevilen şarkılarını meydanı dolduranlarla birlikte seslendiren Edip Akbayram yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.