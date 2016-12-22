Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay

Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 5. mağlubiyetini yaşarken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. galibiyetini aldı.

Fanatik