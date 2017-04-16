Fenerbahçe finali kaybetti

FIBA Kadınlar Euroleague şampiyonluk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaştı. Rus ekibi, Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım bu skorla Kadınlar Euroleague'de ikinci oldu.

16 Nisan 2017 Pazar 19:42 tarihinde eklendi.