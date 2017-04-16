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Fenerbahçe finali kaybetti

FIBA Kadınlar Euroleague şampiyonluk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaştı. Rus ekibi, Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım bu skorla Kadınlar Euroleague'de ikinci oldu.

Fenerbahçe finali kaybetti
16 Nisan 2017 Pazar 19:42 tarihinde eklendi.
FIBA Kadınlar Euroleague şampiyonluk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile karşılaştı. Rus ekibi, Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım bu skorla Kadınlar Euroleague'de ikinci oldu.
 
SALON: DIVS
 
HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya), Marko Vuckovic (Slovenya)
 
DİNAMO KURSK: Cruz (5), Prince (18), McCoughtry (20), Ogwumike (19), Ciak (5), Kirillova (3), Vadeeva (7), Logunova, Levchenko
 
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen (4), Quigley (19), Lavender (7), Parker (18), Verameyenka (2), Gruda (5), Ayşe Cora, Pelin Bilgiç (8), Tuğçe Canıtez
 
1. PERİYOT: 17-18
 
DEVRE: 44-34
 
3. PERİYOT: 62-55