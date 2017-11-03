FETÖ bu işe girdi

Emsallerine oranla oldukça pahalı olan ve 19 ile 40 dolar arasında değişen ürünlerin Türkiye'ye satışı ise yasak. Örgütün bu yolla yeni bir gelir arayışında olduğu değerlendiriliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından faaliyetlerini büyük oranda yurt dışına taşıyan FETÖ, ekonomik durumunu ayakta tutmak için yeni bir yönteme daha başvurdu.

TÜRKİYE'YE KARGO YOK

Ünlü bir alışveriş sitesi üzerinden terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'in adıyla şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri satışa çıkarıldı.

Habertürk'ün haberine göre FETÖ elebaşına övgü dolu sözler yazılı ürünler, 19 ile 40 dolar arasında satışa sunuldu. Firma, Türkiye'den sipariş kabul etmiyor. Ürünlerin altında buna ilişkin, "Bu ürün Türkiye'ye kargolanamıyor" uyarısına yer verildi.

Bunun da Türkiye'deki örgüt mensuplarının deşifre olmalarını önlemek için konulmuş bir tedbir olduğu değerlendiriliyor. Kaliteli ve ABD'li ünlü bir şapka üreticisi tarafından üretildiği vurgulanan ürünlerin, emsallerine oranla oldukça pahalı olması dikkat çekiyor.

Benzer ürünler aynı sitede 3-10 dolar arasında satışa sunuluyor. Satıcı firmanın sahiplerinin ise ABD'de yaşayan bir Türk ve yabancı eşi olduğu öğrenildi.