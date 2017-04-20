FETÖ imamlarına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden 6 etapta gözaltına alınan 285 şüphelinin ifadeleri ve polisin çalışmaları neticesinde, örgütün üst düzey yönetiminde il, ilçe imamı, büyük, küçük bölge imamı, ünite imamı, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü, arama tarama mesulü, bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, eyalet muhacir mesulü, mütevelli grubu sohbet hocası, ser rehber gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlenen 85 kişi hakkında Konya ili yöneticiliğini yapmak, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 16 şüphelinin de aynı suçtan daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.