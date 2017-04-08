FETÖ sanığından savcıya hakaret

HATAY'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan 2 eski polis, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum oldu.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Cuma Kablan hazır bulunurken, Yüksel Kızılkaya ise İskenderun Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Meslekten ihraç edilen sanık Kablan, mahkeme heyetinin müzakere için ayrıldığı sırada salonda bulunan Savcı Mustafa Kutsal Kaya'ya, "Şimdi burada benim yerime oturacaklar düşünsün" diye bağırıp korkulukları tekmeledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Kaya suç duyurusunda bulundu.