FETÖ'cü darbeci komutanlara 3'er kez müebbet

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ve eski Burdur 58'inci Piyade Eğitim Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz hakkında üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu, birer kez ömür boyu ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Sinan Tür'ün, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu sanıklar eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı, 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ve eski Tuğgeneral Mustafa Kaya hakkında hazırladığı iddianame Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede 3 eski komutan hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üyelik, askeri komutanlıkların gasp edilmesi, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, birer kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıl kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklardan Metin Karagöz'ün darbe girişiminde Antalya'nın 'sözde sıkıyönetim komutanı' olarak atandığının vurgulandığı iddianamede, Karagöz'ün Antalya'da darbe girişiminin başlamasını beklediği, girişimin başlamasından sonra hem 'sıkıyönetim komutanı' olarak göreve başlamak hem de darbeciler tarafından vekaleten atandığı görevini devralmak üzere Antalya 3'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'na gittiği kaydedildi.

KOMUTANIN 'BEKLE VE GÖR' TAKTİĞİ

Darbe girişiminin ilk anda belirsizlik göstermesi sebebiyle Karagöz'ün sevk ve idareyi almayı ertelediği, zamana oynadığı, 'bekle gör' taktiği uyguladığının anlatıldığı iddianamede, "Metin Karagöz'ün aramalar sırasında el konulan telefonunda terör örgütü ele başı Fethullah Gülen'in iki fotoğrafı ve 'gizli' dereceli 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu, 'Yurtta Sulh Konsey Başkanı' imzalı mesaj formunun bulunduğu, 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi' başlıklı listenin 1'inci sayfasının da fotoğrafı telefonunda kayıtlı bulundu" denildi.

İddianamede, eski tuğgeneral Mustafa Kaya'nın da darbe girişimi sırasında Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı olarak görev yaptığı, darbe girişiminin başarılı olması durumunda Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atandığının tespit edildiğine yer verildi.

VALİLİK MAKAMINDA TOPLANDILAR

Darbe girişimi gecesi Ahmet Yurdakul, Mustafa Kaya ve Metin Karagöz'ün, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatı doğrultusunda valilik makamında toplandığına da yer verilen iddianamede, Mustafa Kaya ve Tunceli sıkıyönetim komutanlığına atanan Ahmet Yurdagül'ün darbecilere karşı olduklarına dair açıklama yapmayı kabul etmedikleri belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERDARDILAR

İddianamede ayrıca "Şüphelilerden Metin Karagöz'ün darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, darbe girişiminin planlama aşamasında da yer aldığı, Mustafa Kaya'nın kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandıran ve darbe girişiminde bulunan şüphelilerin Genelkurmay Başkanı adına gönderdikleri yasadışı emir karşısında herhangi bir direniş göstermediği, Ahmet Yurdagül'ün ise darbe girişiminde görev aldığı, hain darbe girişiminden önceden haberdar olduğu, bu bağlamda kullandığı masa takviminde işaretlemeler yaptığı" ifadelerine yer verildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) -