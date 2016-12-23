Güncel Haberleri FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi

FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi

ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarışması finalisti de olan memur Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.

FETÖden açığa alınmıştı, görevine iade edildi
23 Aralık 2016 Cuma 14:47 tarihinde eklendi.
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.
﻿