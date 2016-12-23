FETÖ'den açığa alınmıştı, görevine iade edildi

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.