FETÖ'nün General ve Albaylardan sorumlu İmamı yakalandı

Şüpheli İbrahim Y.’nin FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasında yönetici olduğu ve Albay ile General rütbesindeki subayların “İmamı” olduğu belirtildi.

Evinde arama yapılan Y.’nin askeri bröve ve rozetlerin çıktığı belirtilen savcılığın sevk yazısında, “Durumun kendisine bağlı asker şahısların bağlılıklarının bir sembolü olduğunun açıkça anlaşıldığı” yorumunda bulunuldu.

Ayrıca İbrahim Y.’nin Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olduğu ve KHK ile açığa alındığı öğrenildi.

Hürriyet