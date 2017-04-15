FETÖ'nün inşaat halindeki okulunda yangın çıktı

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'nde, 15 Temmuz sonrası FETÖ’ye bağlı okullardan biri olduğu için el koyulan inşaat halindeki Özel Zümrüt Koleji'nde yangın çıktı.

Bandırma'da Kayacık Mahallesi'nde bulunan ve FETÖ/PDY Soruşturması kapsamında el konulan 5 katlı Özel Zümrüt Koleji'nin 1'nci katında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. İlçedeki okullarda bulunan ve kullanılmayan dolap, masa, sandalye ve sıra gibi eşyanın depolandığı binadaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 araç alevlere müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan önce kontrol altına alındı sonra söndürüldü.

Madde kullanan kişilerin neden olduğu sanılan yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.