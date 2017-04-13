FETÖ'nün Zonguldak İmamı, mülteci kılığında kaçıyordu

Aralarında ByLock yükleme yetkisi bulunan Zonguldak imamı ile iki kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 8 FETÖ üyesi, Marmaris'ten mülteci kılığında ve lüks yatla Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmak isterken yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyelerini Yunanistan'ın Rodos adasına kaçırmaya hazırlanan İran uyruklu H.M.V ve Türk vatandaşı H.K.'yi gözaltına alan ekipler, iki insan tacirinden, kaçış planını öğrenerek şüphelilerle irtibat kurdu. Kişi başına 15 bin dolar ödeyerek lüks tekneyle Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmaya hazırlanan, 8 FETÖ şüphelisi, saklandıkları ormanlık alanda yakalandı. Aralarında, meslekten ihraç edilen eski SPK, İş-Kur ve Sağlık Bakanlığı çalışanları, komiser, polis ve mali müşavirin de bulunduğu şüphelilerden Zekeriya Karatutlu'nun, örgütün Zonguldak imamı olduğu ve ByLock yükleme yetkisinin bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan anı alınan Meryem Ç. (36) ve eşi Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), oğlu Mehmet Emin Ö. (13) Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), ve Aziz T. (35) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.