Fikret Orman çok sert konuştu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor"

"Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk. Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor"

"Caner başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş'a gelince bu ceza olması enteresan"

Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin balosunda konuşan Orman ilk olarak şunları söyledi;

"Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerekiyor. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türkiye'nin futbolcunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor. Caner ilk defa, futbol kamuoyunun önüne çıkan bir isim değil. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk. Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor. Başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş'a gelince bu ceza olması enteresan. Bunun çok daha beterleri yapılmıyor mu? Yapılıyor. Maç bittikten sonra, kulübün başkanı olarak, buranın Beşiktaş olduğunu ve bu hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de herkesten özür diledi. Bunu alıp da, futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum."