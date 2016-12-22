Fırat Kalkanı şehitlerinin evlerine ateş düştü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Ferhat Demir’in Bursa'da yaşayan ailesine acı haberi ulaştı.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir’in acı haberi, dün gece Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Cevher Sokak’ta oturan ailesine verildi. Şehit askerin baba evi ve evin bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, Yıldırım Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nden Bursa’ya gelen Bahri- Fadime Demir’in 5 çocuğunun en büyüğü olan 26 yaşındaki Ferhat Demir’in Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nda görevli olduğu ve buradan Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına katıldığı öğrenildi.

Üç ay önce evlendiği öğrenilen Ferhat Demir’in cenazesinin Bursa’da toprağa verilmesi bekleniyor. Uzman Çavuş Demir’in şehit haberinin ulaşması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başsağlığı mesajı yayınladı.

Kayseri'de çifte şehit acısı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında 2 şehit verdi. 1'inci Komando Tugayında görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik’in cenazeleri Kayseri’de toprağa verilecek.

El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Kayseri’nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab’daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik’in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.

Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA) - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.

5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.

Samsunlu şehit Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı

ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA)- SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.

Erbaa'ya şehit ateşi düştü

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),(DHA)- SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (KONYA) (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Burdur’a şehit ateşi düştü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)– FIRAT Kalkanı Harekatı’nda El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz’ın acı haberi Burdur’daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur’un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı’nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz’ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya’da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur’a yola çıktığı kaydedildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit acısı Yozgat’a düştü

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇAYIRALAN(Yozgat), (DHA)- SURİYE’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi.

Şehit Astsubay'ın Elazığ’daki baba evine ateş düştü

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın Elazığ’daki baba evine acı haber ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuş, 15 asker de yaralanmıştı. Şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

DHA