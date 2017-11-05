Fırlatılan armut 'silah' sayıldı!

BURSA'da, meyve satmak için tezgah açan 53 yaşındaki Hatice Kadıoğlu ile 48 yaşındaki Zekiye Konuk arasında 'müşteri' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadınlar, birbirine tezgahlarındaki elma ve armutları attı. Meyveler havada uçuşurken, başına armut isabet edince hafif yaralanan Konuk'un şikayetiyle olay, yargıya taşındı. Kadıoğlu hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda, Kadıoğlu'na 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası verdi. Hakim, suçun yaralamaya elverişli olduğu için 'silah'tan sayılan armut ile işlenmesi nedeniyle cezayı 1/2 oranında artırıp, 180 gün adli para cezasına yükseltti. Sanığın iyi halini dikkate alan hakim, cezayı 150 güne düşürüp, günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirdi.

Olay, geçen yılın Ağustos ayında, Kestel ilçesine bağlı Ümitalan köyünde meydana geldi. Ankara yolu üzerinde meyve tezgahı açan Hatice Kadıoğlu ile yanında ayrı bir tezgahta satış yapan Zekiye Konuk arasında 'müşteri paylaşımı' nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası taraflar, birbirine tezgahlarında bulunan elma ve armutları fırlattı. Meyveler havada uçuşurken, kadınlardan Konuk, başına armut isabet edince, hafif yaralandı. Meyvelerin havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konuk, ayakta tedavisinin ardından olayı yargıya taşıdı, Kadıoğlu ile tezgahını işleten 57 yaşındaki Sebahattin Günaçtı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasının ardından, Kadıoğlu ile Günaçtı hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hafif yaralama' suçundan dava açıldı. Mahkemede ifade veren ve tutuksuz yargılanan Kadıoğlu ile Günaçtı, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Cuma günü görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme Hakimi Gülay Söğüt, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yaman'ın hazırladığı iddianame doğrultusunda, Zekiye Konuk'u 'kasten yaralamak' suçundan Hatice Kadıoğlu'na 120 gün adli para cezası verdi. Hakim, sanık Kadıoğlu'nun üzerine atılı suçu, 'yaralamaya elverişli olduğu' için 'silah'tan sayıldığı belirtilen armut ile işlemesi nedeniyle cezayı 1/2 oranında artırıp, 180 gün adli para cezasına çıkardı. Hakim Söğüt, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, cezayı 150 güne düşürdükten sonra günlüğü 20 liradan toplam 3 bin lira para cezasına çevirip, hükmün ertelenmesine karar verdi. Aynı davada yargılanan Günaçtı ise 75 gün adli para cezasına çarptırıldı. Günaçtı'nın bu cezası, günlüğü 20 liradan bin 500 lira para cezasına çevrilirken, hükmün ertelenmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, ayrıca sanıkların 5 yıl içerisinde suç işlemeleri halinde verilen cezayı 24 eşit taksitte ödemesini, 1 taksitin aksaması halinde ise bunların tamamının alınmasını, bu paranın ödenmemesi halinde de ödenmeyen günlük paraların hapse çevrilmesini karara bağladı.

AVUKAT, DENİZLİ'DEKİ 'TERLİK' OLAYINI HATIRLATTI

Mahkemenin verdiği karar sonrası açıklama yapan Zekiye Konuk'un avukatı Baran Güneş, ikili arasında yaşanan kavgayı anlattı. Benzer bir olayın Denizli'de yaşandığını ve atılan terliği 'silah' sayan mahkemenin kararını hatırlatan avukat Güneş, şunları söyledi:

"Her iki esnafın tezgahları yan yana. Müvekkilim ve şüpheliler arasında meydana gelen 'birbirilerine meyve fırlatma' olayı mahkemelik oldu. Hatice Kadıoğlu'na fırlatılan armudu Yargıtay, yaralama olayında 'silahtan nesne' olarak kabul ediyor. Mahkeme de armudu 'silah' kabul ederek, sanıklara para cezası verdi. Verilen para cezasını da hükmün geri bırakılmasına çevirdi. Yine buna benzer bir olay da Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanmış, Şenay Güzel'in tartıştığı oğlu Hasan Güzel'e ayağından çıkarıp, fırlattığı naylon terlik silah sayılmıştı."