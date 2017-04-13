First Lady Trump’a 3 milyon dolar

Ünlü İngiliz Gazetesi Daily Mail Melanie Trump’ın modellik kariyerine başlamadan önce bir süre eskort olarak çalıştığını iddia eden bir makale yayımladı.

Makale geçen yıl ABD başkanlık seçimleri olmadan önce kampanya sırasında servis edildi. Trump’ın avukatları Daily Mail’den 150 milyon dolarlık tazminat ödemesini talep etti. Londra yüksek mahkemesi gazetenin First Lady’e 3 milyon dolar tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Daily Mail haberden sonra makaleyi geri çekerek bir özür yazısı yayınladı. Gazete makalesinde “modelliğin de ötesinde sağladığı hizmetler..” ifadesini kullanmış, bu ifadeden dolayı da daha sonra özür dilemişti. Özür yazısında da modellik ajansı sahibi Paula Zampoli'nin iddialarının asılsız olduğu ve iddialar için ellerinde bir kanıt olmadığını yayınlamıştı. Başkan Trump ile tanışmalarından üç yıl öncesine dayanan iddiaları haberleştiren Daily Mail, “Bayan Trump ile ilgili iddiaların doğru olmadığını kabul ediyoruz” açıklaması yapmıştı. Londra yüksek mahkemesi, Daily Mail’i davacının kişisel namus ve şahsiyetini ağır zedelediğine hükmederek, 3 milyon dolar para cezasına çarptırdı.