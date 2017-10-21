Fırtına tersten esiyor! 5 maçlık hüsran...

Süper Lig'de 6-1'lik Akhisarspor yenilgisinin ardından depram yaşayan Trabzonspor, bir darbe de Yeni Malatyaspor deplasmanında aldı.

Jose Sosas'nın 31. dakikada çift sarıdan ihraç edildiği karşılaşmada sarı-kırmızılı takım 1-0 galip geldi. Bodro-mavililer Okay Yokuşlu'nun 45+3'te kendi kalesine gönderdiği golle geriye düştü. Maçın geri kalanını 10 kişi oynayan Trabzonspor, zaman zaman etkili bir oyun ortaya koysa da sonuca gidemedi. 90+3'te Yusuf Yazıcı da direkt kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi 5 maçtır kazanamıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ilk maçında yenilgi gördü. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çorumspor mücadelesinin ardından evinde Galatasaray'ı konuk edecek.