Fitch'den referandum yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu düşüşürken, referandumdan "evet çıkacağının varsayıldığını" açıkladı.

Fitch, Türkiye'de Pazar günü düzenlenen referandumun sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Fitch'den bu değerlendirmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notunu düşürdüğümüzde anayasa paketinin onaylanacağını varsaymıştık" denildi.

Fitch geçen Ocak ayında, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin altına çekti. Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ düzeyinin altına düşüren Fitch, görünümü ise durağan olarak belirledi.

Referandumun ülkedeki "kredi notu profili açısından olumsuz" olan siyasi değişimin bir parçası olduğunun altı çizilen açıtklamada, "Ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirebilir" denildi.

Fitc açıklamasında, Türkiye'nin dış borçları ile gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) arasındaki oranda bozulmanın ya da kamu ve dış finansmanda bir zayıflamanın sonucunda, dış finansmanda var olan kırılganlıklarda olası bir artışın "kredi notunun hassasiyetleri" olarak gösterildi.

Referandum sonuçlarına göre, seçimlerinin 2019 sonuna kadar nınyapılması zorunlu olmadığına da dikkat çekilen Fitch açıklamasında, bu durumun da "ekonominin tekrar AKP'nin öncelikleri arasına girmesini" sağlayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Uygulanacak ekonomi politikalarının ağırlık noktaları ve bunların sürdürülebilir büyümeyi sağlamada ne kadar başarılı olacağına ilişkin veriler, kredi notu için değerlendirmemizin önemli bir parçası olacak" uyarısı da yapıldı.