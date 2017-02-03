Fitness Yaparken Ne Giyilir?

Son zamanların favori sporu olan fitness, kelime anlamı olarak formda ve sağlıklı olmak demektir. Aletli ve aletsiz olarak yapılabilen spor türünde amaç tüm kasları çalıştırmaktır. Spor salonlarında özel programlara tabii tutularak yapılan fitness kas gelişimine yardımcı olur. Her sporda olduğu gibi fitness yaparken de giyilen kıyafetler farklıdır ve kendine özgüdür.

Her ne kadar şort, tişört kombini gibi düşünülse de aslında o kadar basit değil. Kullanılan spor malzemelerinin kumaşı ve kalitesi çok önemlidir. Bacak esneme hareketleri sırasında diz kapağını engelleyecek, bedenin hava almasını engelleyecek ve vücutta bulunan teri çekmeyecek spor kıyafetleri kesinlikle tercih edilmemelidir. Tüm bunların yanında spor moda trendinin giderek yükselişte olması sporseverler arasında şıklık yarışını da getiriyor.



Çeşitli spor kıyafetlerinin kombinasyonundan oluşan fitness spor kıyafetleri çok fazla alternatife sahip. Özellikle spor modasını yönlendiren markaların ürün yelpazesini geniş tutması spor salonlarında da çeşitliliklere sebep oluyor.



Fitness için en uygun konfor için en uygun ayakkabıyı tercih etmek önemlidir. Günlük hayatta kullanılan spor ayakkabılar uygun olmamakla beraber, fitness için özel olarak üretilmiş olan spor ayakkabılara ihtiyaç vardır. Hijyenik açıdan kullanılan çorap türü de çok önemlidir. Hem ayağınızın kaymaması hem de gerekli sağlık koşullarını da sağlamalıdır.



Kadınların spor salonlarındaki şıklık yarışı çok farklı kombinasyonlarında ortaya çıkmasına sebep oldu. Aynı zamanda spor hayatın günlük hayata taşınması da bu sebeplerden bir tanesi. Eğer fitness yapmak istiyorsanız özel kumaşlardan yapılmış spor taytları tercih edebilirsiniz. Özel tasarım bu taytların dizinizin altında tam boy ya da dizinizin üzerinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde esneme ve eğilme hareketlerinde engel teşkil edecek ve performansınızı etkileyecektir. Şort giymeyi tercih ederseniz de yine tay özelliklerinde olup aşırı bol olmasından kaçınmalısınız. Fitness spor kıyafetleri içinde kendinizi iyi hissetmeniz kadar rahat hareket edebilmeniz de çok önemlidir.



Sporcu tişörtü tercih edebileceğiniz gibi bedeninize uygun sporcu sutyenleri de tercih edebilirsiniz. Bedeninizi sıkı tutacağı gibi hareket etmeniz konusunda da performansınızı destekleyecektir. Fitness yaparken ideal kombinasyonu oluşturmak için sporcu taytı ve sporcu sutyeni ideal olacaktır.