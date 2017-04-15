Fosseptik çukuruna düşen çocuk öldü

NİĞDE'de futbol oynarken kapağı kırılan fosseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki Serkan Erdoğan yaşamını yitirdi.

Ulukışla İlçesi'nde bağlı İlhan Köyü'nde iddiaya göre arkadaşlarıyla futbol oynayan Serkan Erdoğan ortadan kayboldu. İhbar üzerine köylüler ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köyün yakınlarında bulunan fosseptik çukurunda yoğunlaştırdı. Olay yerine çağrılan Ulusal Medikal Kurtarma ve AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. 1 saat süren arama sonucu küçük Serkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Fosseptik çukurunun kapağının kırılması sonucu çukura düştüğü belirlenen Serkan Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Niğde Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri inceleme başlattı.