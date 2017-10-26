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''Fotoğraftaki kadın ben değilim''

Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal’ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören eski fotoğrafla ilgili Hürriyet’e açıklama yaptı.

Fotoğraftaki kadın ben değilim
26 Ekim 2017 Perşembe 04:24 tarihinde eklendi.

O fotoğrafta kendisinin yer almadığını vurgulayan Olcay Baykal “Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum” dedi. Fotoğraftaki kadının Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan’ın eşi Tangül Bilgehan olduğu öğrenildi.