''Fotoğraftaki kadın ben değilim''

O fotoğrafta kendisinin yer almadığını vurgulayan Olcay Baykal “Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum” dedi. Fotoğraftaki kadının Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan’ın eşi Tangül Bilgehan olduğu öğrenildi.